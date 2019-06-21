台南市政府祕書處為打造優質辦公環境，並改善熱島現象，由替代役男協助於民治市政中心行政大樓頂打造日式庭園風的綠屋頂。（劉秀芬攝）

台南市政府祕書處為打造優質辦公環境，並改善熱島現象，由替代役男協助於民治市政中心行政大樓頂打造日式庭園風的綠屋頂。（劉秀芬攝）

台南市政府祕書處為打造優質辦公環境，並改善熱島現象，推動綠屋頂節能降溫計畫，由祕書處替代役男協助將民治市政中心行政大樓頂樓西側打造成日式花園風的綠屋頂，不但能隔熱、降溫，還是市府員工休閒紓壓的好地方。

祕書處指出，建置綠屋頂可以降低屋頂吸熱作用，減少室內冷氣耗能，因此繼2017年於行政大樓頂樓設置第一期綠屋頂後，今年度再次申請建置行政大樓二期綠屋頂。

而正好祕書處去年9月申請的4位社造替代役男詹凱竣、劉堉丞、江晉霆及林茂祥，分別擁有園藝、景觀設計、土木工程與視覺藝術專才，因此二期綠屋頂從景觀設計、植栽選定及鋪設種植，都由他們執行及維護，不僅人盡其才，也大大節省市府公帑。

祕書處21日特別辦理「綠屋頂成果發表及替代役之成果展」，感謝4位替代役男的付出。

行政大樓第一期綠屋頂設置面積為54平方公尺，環保局曾於該處監測溫度，有綠化的樓地板相較於無綠化之區域至少降低8℃以上溫度，減少熱傳遞高達71.8％。到了低溫的夜間則有保溫的效果，且減少室內空調用電量達6％以上之節電功效。

考量第一期綠屋頂成效佳，第二期綠屋頂面積擴大為99平方公尺，材料採用德國綠屋頂最高規等級，蓄排水板可保水32公升，底層舖上河川淤泥燒製的保水陶瓷，輕質土植栽介質降低屋頂載重量。

替代役男詹凱竣表示，考量到夏日多雨及冬日缺雨的南台灣天氣，庭園內種植雞蛋花、矮仙丹、小蚌蘭、萬年草、虎尾蘭等易維護之植栽，並以竹牆串連一、二期景觀。祕書處也歡迎市府同仁於工作之餘到綠屋頂走走，轉換思考的同時也讓眼睛接觸綠草地與蔚藍天，或許有助靈感匯聚及紓緩壓力。

(中時 )