長榮空服罷工將進入第三天，根據長榮最新公布班表，22日有89個航班由台灣出發，預計取消59班，運力不到4成，相較餘華航在機師罷工時硬撐8、9成運力，長榮「低速運轉」其實是經過盤算，要打1周起跳的持久戰。

相較於機師機型固定且人數少，班機在空服人數上有較多限制，這也是長榮在第一時間答不出有多少運力主因。但確定的是，如果長榮硬要把運力撐大，除了受制工會，也把自己的活路堵死，形勢只會愈來愈不利。

用最直接的話說，長榮的態度就是，裡子既然都沒有了，也不須顧面子。在「不飛最大」的原則下，長榮已經打定主意，有多少空服員就飛多少航班，空服要罷就罷吧。

大原則確立後，不只是地勤，甚至內勤可操作空間就放大不少。舉例來說，長榮可以先砍團客較多、利潤較少的班次，把主要運力放在商務客或個人票為主，力求持盈保泰。

再者，長榮停售29日之前的機票，甚至在罷工專區上直接將日程表拉長到30日，都證明長榮現在是以一周、甚至更長時間，去思考罷工期間的航班配置，不再綁手綁腳。

時間只要拉得更長，長榮還可再招空服，正值畢業季，應該不至於招不到吧！「反正你們不想飛，就給別人機會吧！」相信想圓飛行夢的畢業生，應該很樂見走到這步。

對長榮來說，沒有打腫臉充胖子，將使這場持久戰如倒吃甘蔗，是正確的策略。公司可以忍受沒有營收，或是賠一、兩個月，只要口袋夠深、大股東願意，說真的不是不行。

對還坐在長榮總部前的空服員，如果口袋真的夠深，當然可以為理念而戰，但一個月、兩個月沒有收入，能否承擔就看個人。若願意就這麼靜坐兩個月，勇氣自是可嘉。

(中時 )