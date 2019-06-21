長榮航今（21）日向台北地方法院遞狀控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」，有違法罷工事實。長榮航指出，若違法罷工成立，將對桃空職工請求賠償每日至少3,400萬的實際損失。同時，空服員罷工戰預計延續至29日。

長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但此次桃空職工卻以「設置勞工董事」當作罷工訴求之一，並進而成功發動罷工，今日進入第二天，明顯有違法罷工事實。

長榮航指出，空服員罷工期間導致多個航班取消，每日實際額付出約3,400萬的簽轉、賠償費用；若最後台北地方法院確立桃空職工違法發動罷工，長榮航將對桃空職工進行求償，包括實際損失3,400萬、公司聲譽及財產損失等。

此外，長榮航空因應桃園市空服員職業工會持續罷工影響，預計明（22）日共有89個航班由台灣出發，預計取消59班，分別為桃園機場出發取消46航班、松山機場出發取消三班、台中機場出發取消三班、高雄小港機場出發取消七班，影響約13,200名旅客。

回台灣共有88個航班，預計取消53班，分別為返回桃園機場共計取消40班、返回松山取消三班、返回台中取消三班、返回高雄小港機場取消七班，影響近1萬名旅客。

長榮航空會盡最大努力將旅客簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低，為先妥善處理取消航班訂位旅客的需求。

同時，長榮航也指出，6月29日前暫不接受新的訂位，意味此場罷工將延長至29日前。

(工商 )