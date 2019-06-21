近來屏東疑吹起一股「催生風」，在潮州鎮及長治鄉2公所的跟進下，全屏33鄉鎮已有29所公所祭出生育補助，不少人開心不已，但卻有社工師發出隱憂警訊，指稱一次性的補助不僅效益差，還因各訂規則及發送金額都不同，變相成了「搶人設籍」亂象。

「這些補助真的會用在生育上？」黃姓社工師指出，其實就社會福利的角度來看，直接給錢的一次性補助是最沒有效益的，且大家拿到錢後的用途誰也不知，福利應是長遠性的建設服務，但現在對民眾來說，白花花的紙鈔才是有感的福利，但時間一久又被視為理所當然。

他說，綜觀29個鄉鎮公所提出的生育補助方案，不僅每個規定不同，發出的金額更是千元萬元之差，這對地方居民而言，難道不是「哪邊多錢哪邊去」，進而不難會變相成各鄉鎮在搶人口設籍數，這對促進生育一點幫助也沒有。

某公所也私下透露，現在不發生育補助就會被罵，且每個公所都在比較，說真的是亂象，據調查，不會有人因為幾萬塊一次買斷的補助就願意生小孩，但是居民就會有著「為何別人有，我們沒有」的觀念，但試著想想，若將生育補助款拿來做其他建設服務，不是比較好？

社工強調，唯一解決亂象的辦法，就是由中央或縣府來訂定統一的規範，例如育兒津貼一樣，有一樣的規定且是長期性的政策。

然而，潮州鎮公所主祕王建元指出，在中央推動的創生計畫中，潮州因人口穩定而未被列入首要推動區，但周遭鄉鎮都是，因此補助一事勢必會影響潮州的人口政策。他不諱言地說，生育補助確實無法有效助長生育，但它能維繫潮州人的感情。

(中時 )