台南市19歲女子未婚懷孕，20日晚間突然在租屋處瞞著親友產女，室友直到21日凌晨3時許察覺異狀，將她送醫。醫護人員診斷是生產症狀，追問之下，她才坦承已生下一女，卻認為女嬰已死，隨手丟進醫院垃圾桶。醫療人員在急診室垃圾桶發現已氣絕的女嬰屍體，台南市警方坦承接獲報案調查，已報請檢察官相驗，將擇日解剖。

這名棄嬰的19歲女子在東區租屋，有一男朋友交往，她瞞著家人未婚懷孕一事，直到20日晚間在租屋處生下一女，仍不敢告訴任何人。

室友見她身體虛弱，下體出血，21日凌晨3時許叫救護車將她送到附近的區域醫院，她暗中將女嬰裝進一個塑膠袋內，佯稱是隨身物品攜帶，搭著救護車被載到醫院。

該名女子向醫護人員佯稱是經痛出血，但有經驗的護理人員一看就懷疑是生產後的大出血，驗孕也呈陽性反應，卻找不到胚胎，一度以為女子是子宮外孕，將她轉診到大型教學醫院。

在教學醫院醫師的診斷下，直指女子就是生產後的出血症狀，她見紙包不住火，才坦承剛剛生產，但以為出生後滿身鮮血的女嬰已死，已將嬰兒隨手丟棄在區域醫院急診室內的垃圾桶。

教學醫院人員緊急回頭聯絡區域醫院，醫護人員才在急診室的垃圾桶內找到已氣絕的女嬰屍體，趕緊將案件通報警方。台南市警方坦承接獲案件，派員前往調查，21日已報請檢察官相驗，等待擇日解剖。

女子的家人自始至終被蒙在鼓裡，得知情況後相當震驚，希望先低調保護棄嬰的女子。

台南市社會局呼籲，未婚懷孕者，壓力勿自己扛，除求助親友外，也可以和各縣市政府的社會局處尋求協助，若有經濟困難，社工會評估相關資格協助申請補助；至於無力扶養，也可以透過安置、出養程序，透過合格的媒合單位讓孩子可以得到最妥適的照顧。

(中時 )