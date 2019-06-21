新北市中和區公所為促進市民對文化活動的參與熱度，藉由音樂陶冶性情，增進情感交流，將於23日下午5時30分至9時在中和公園（823紀念廣場）舉辦「中和聽好歌」的活動，在炎炎夏日晚上，邀請市民朋友們關掉電、阿公揪阿嬤、樓頂揪樓下大家作伙走出戶外來欣賞這場美好的音樂饗宴。

中和區長賴俊達表示，居住在城市的民眾早出晚歸，人與人的互動減少了，公所舉辦「中和聽好歌」的活動就是希望民眾走出戶外，大家跟隨歌手的演唱一起哼唱出最好聽仔歌。

活動當日除了邀請知名國台語歌手演唱外，在地優秀的竹林中學熱音社也將以動感的「挪威森林、再出發」為節目揭開序幕。本次活動公所更發起「捐發票做公益」的活動，民眾只要捐出2張2019年5至6月份發票（未列印營利事業、機關團體或買受人統一編號），公所即提供宣導品一份（限量800份），當日所捐贈之發票將由公所轉贈予「財團法人新北市私立明新兒童發展協會」為弱勢團體盡一份愛心。

(中時 )