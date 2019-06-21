知名大提琴家張正傑（左）與美猴王朱陸豪（右）11日到屏東監獄舉辦公益音樂會，為收容人帶來舒心的音樂饗宴。（謝佳潾攝）

知名大提琴家張正傑（左）與美猴王朱陸豪（右）11日到屏東監獄舉辦公益音樂會，為收容人帶來舒心的音樂饗宴。（謝佳潾攝）

知名大提琴家張正傑23年前因電影《刺激1995》燃起用音樂感化受刑人的熱情，隨後開始巡迴各監獄演奏，而後因故停擺多年，直到大寮監獄案發生後，友人一句「你沒有幫忙淨化心靈」的玩笑話，又重起他的公益音樂會之路，日前他與美猴王朱陸豪屏東監獄演出，獲得滿堂彩。

「古典樂真的可以改變人心！」張正傑指出，1996年他看完《刺激1995》後發現他有能力為社會做點事，就是用音樂去影響他人、甚至將誤入歧途的人帶回正途，所以他展開監獄巡迴演出。他笑說，他永遠記得，他的第一場監獄公益音樂會就在綠島監獄登場，那也是他第一次遇到這麼多大哥。

他說，這麼多年來有收到許多收容人的來信，他看得真的很感動，也許他一兩小時的演出，真的會改變一個人的命運。

然而，他的監獄公益音樂會因故停擺多年，直到4年前大寮監獄挾持事件發生後，才又重起巡演。他說，當時他人在維也納，有朋友打電話給他告知大寮監獄的事，友人還帶有開玩笑的語氣說，「你都不去監獄表演、淨化人心，才會發生這樣的事」。

他說，他知道朋友在開玩笑，但是這也讓他重新思考監獄公益音樂會的意義，真的值得他繼續堅持下去，所以去年起他又開始巡演，由高雄女子監獄出發，隨後到屏東監獄，而他表演的《左手受傷》、《我的小寶貝》兩首自創曲，聽得受刑人心有戚戚焉。

(中時 )