某貿易公司鄒姓老闆和康姓女子暗通款曲，不顧元配江女罹患乳癌，和康女發生婚外情並連生3名子女，江女指控先生和康女通姦並求償繼承財產損害金額2億7792萬元及精神撫慰金1000萬元，新北地院以鄒男人都還沒死，江女就提訴要求遺產所得分配無據，駁回2億7792萬元連帶賠償繼承財產；精神損失部分則判決鄒男、康女應賠200萬元。

江女指控，先生鄒男以她不孕為由在外和康女勾搭，兩人還在2010年、2014年間在北市五星級飯店發生多次性關係並產下3名子女，並在2016年3月22日認領3名子女，姦情才曝光。鄒男、康女也因妨害家庭共3罪，均判3月徒刑，合併判應執行有期徒刑5月，並得易科15萬元罰金定讞。

江女表示，她曾在前次婚姻生下一名女兒，並無不孕，且先生沒在她罹患乳癌期間關心照護，卻趁機暗通款曲造成家庭破碎，身心重創，宿疾乳癌復發難癒。

江女指出，由於先生在外包養小三，害她增加醫療費用每月20萬元，且康女生下3 名非婚生子女，侵害她將來可得繼承自先生4分之3的財產，依先生公司出資額為美金1200 萬元計算，她應繼承財產受侵害金額為2 億7792 萬元，據此提出鄒男、康女連帶賠償精神慰撫金1000 萬元、每月醫療費用20萬元及2 億7792萬元的附帶民事賠償案。

新北地院審理認為，江女雖主張因先生外遇通姦造成乳癌復發難癒，增加每月20萬元醫療費，但她並未提出任何積極事證，無法核准；另鄒男目前仍健在，請求鄒男連帶賠償繼承財產4分之3即2億7792萬元亦屬無據。

承審法官考量外遇對江女婚姻、生活之影響程度，以及精神上所受之痛，認為江女請求連帶賠償慰撫金1000萬元，經酌減後判賠200萬元。本案仍可上訴。

(中時 )