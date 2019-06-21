南州國中八年級生余宇涵能文能武，不僅是管樂團長笛首席，還是網球隊選手。（謝佳潾攝）

南州國中八年級生余宇涵能文能武，不僅是管樂團長笛首席，還是網球隊選手，今年在縣運中奪下單打第6名，氣質出眾的她站在台上領獎時，令人眼睛為之一亮，校長黃彗瑄用「遮不了光芒的低調女孩」來形容她。

擁有一頭秀麗長髮的余宇涵在吹奏長笛時，堪稱把氣質發揮得無懈可擊，但她個性低調、不愛出風頭，即使當了長笛首席也是默默地將表演做到最好而已，但又因性格熱情活潑，校內大小活動幾乎都可見她的蹤影，變相成了活躍的低調學生。

余宇涵不僅會音樂、運動，在成績上更是表現優異，2年來的段考成績幾乎都是全校前5名，黃彗瑄笑稱，好像只要有頒獎的現場，就會見到余宇涵上台領獎，所以就算她想低調過日子，大家還是很難不發現她。

余宇涵時而文靜、時而熱情，不僅時常代表學校外出參賽、參訪，在校的人緣也非常好，同學們都以「好相處」來誇獎她，而她則是害羞地說，很開心大家喜歡她，也謝謝媽媽讓她自由發展興趣，不管是長笛還是網球，她都很有信心能玩出一片天。

(中時 )