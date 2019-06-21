「台灣好行-西濱快線」路線預計28日上路。（劉秀芬攝）

「台灣好行-西濱快線」路線21日舉辦啟動儀式，交通部觀光局主任祕書林坤源、雲管處處長徐振能、台南市長黃偉哲及多位議員與會。（劉秀芬攝）

為拓展台灣西濱景點觀光，建置更便利完善的交通，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處21日於鹽水永成戲院舉辦「台灣好行-西濱快線」啟動儀式，並推出100元1日券、200元2日券兩種票券，而且12至14人團體即可享受預約客製化遊程服務。

雲管處處長徐振能表示，西濱快線預計28日上路，周五至周一每日4班次，沿線共設13個站點，從新營客運總站出發，沿途經鹽水、布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂、南鯤鯓代天府、水晶教堂、東隆宮文物館、井仔腳鹽田、將軍漁港、馬沙溝彩繪村、七股鹽山及台灣鹽博物館等知名站點。

觀光局主任祕書林坤源指出，西濱快線周二至周四特別規畫DRTS模式（需求反應式運輸服務），遊客可預約客製化屬於自己的遊程，是今年新的創舉。台南市長黃偉哲也表示，西濱快線串連了13個觀光景點，路線將會替台南溪北地區帶來旅遊人潮，市府也會請交通局規畫市公車與西濱快線接軌，方便民眾搭乘。

此外，雲管處也將推出結合七股鹽山及台灣鹽博物館的一日鹽城漫步套票，以及鹽鄉輕旅二日行、布袋文創雙日悠遊套票，除了讓旅客體驗在地文化及美食，更將遊客拉進將軍區和北門、七股沿岸，以期活絡西濱多元發展。

(中時 )