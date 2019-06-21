尚恩（左）與基斯大啖牛肉麵，直呼美味。（傲世娛樂提供）

男孩特區自團員史蒂芬（左2）猝逝後，每場演唱會都會有紀念橋段。（資料照片）

90年代紅極一時的愛爾蘭男子樂團「男孩特區BOYZONE」明晚將在林口體育館舉辦最終告別演唱會。男孩特區今年10月正式解散，對於外界最關心的解散原因，4位成員接受媒體訪問時主唱羅南（Ronan Keating）說：「解散的計畫是自然而然發生的。」

當年小鮮肉如今都是成熟大叔，羅南表示成員們想法一致，「25年真的是一個很難達成的里程碑，大部分的男團都在6到10年解散，披頭四從出道到解散也只有6年。」從告別專輯的錄音開始到告別演唱會，成員都非常享受整個過程，尤其在巡迴巴士上，「感覺就像回到了1993年！」對於當今鮮肉團體輩出，他們看好現在火熱的KPOP男團。

主辦單位特地準備晶華冠軍牛肉麵、九宮格甜點、東坡肉燥飯讓4人品嘗。使用筷子時，基斯（Keith Duffy）不小心將甜點弄掉在地，羅南則大呼滷蛋「超級好吃」，4人表示訪問結束後就要衝去搶吃麻辣火鍋。團員透露演唱會將會有致敬橋段，紀念已過世的團員史蒂芬（Stephen Gately）。男孩特區「Thank You ＆ Goodnigh Farewell Tour 2019」將於6月22日晚上6點在林口體育館舉辦，仍有票券販售。

(中時 )