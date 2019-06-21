中研院社會所「中國效應專題研究小組」每年都做民調，問民眾經濟利益跟國家安全何者較重要？過往過往6、7年都是經濟利益領先，但今年3月重視國安對經濟利益的比例為58.3％對31.3％，7年來首度逆轉。對此蔡英文總統20日還特別引述此民調，強調這顯示她的論述大獲全勝。然而就算這份民調真的準確好了，筆者很好奇，認為經濟重要性不如國安的人，是覺得經濟不好我們要拿甚麼買武器？沒錢買武器要靠啥保家衛家？學蘇貞昌說的一樣扛掃帚嗎？

如今不是古代靠人海戰術靠不怕死就可以打贏戰爭的年代了，想要保家衛國，除了靠地理天險、靠外交上爭取盟國支持外，花錢自製或購買先進武器是不可或缺的，問題是一個國家如果經濟不好，要拿甚麼來對外軍購？拿甚麼研發出好的武器加以自製？就算要爭取盟國支持，可之斷交後政府砸了多少錢請美國的卡西迪公關公司幫忙我們遊說美國國會議員與官員採取友我策略，沒錢人家會替我們做白工的幫忙遊說？

所以如果我們口口聲聲要重視國安，卻不曉得國安的基礎是經濟，把經濟搞到遭到不足以建設、維持出一支有戰力的現代化軍隊，結果我們的國安還是無法確保。世界上真正的軍事強國，沒有一個是經濟弱國，北韓最重視國防，國防預算比率之高世界第一，但因為經濟太差，結果只能維持一支裝備過時落後現代標準50年的軍隊。

兩岸關係如果不好，是否會必然會損害經濟？台灣去年全年貿易順差494億美元，來自大陸貿易順差額高達8百多億，如果為了國安的大帽子犧牲兩岸關係、犧牲經濟，這8百億美元缺口誰來填補？靠別的國家？我們跟獨派最喜歡的日本，一年貿易逆差200億美元。靠新南向？陸客減少後，我們的觀光客總人數因為東南亞客人增加持續成長，但觀光外匯總收入（不含國際機票費）卻由2015年的143.88億美元（新台幣4589.45億元）掉到2016年的133.74億美元（新台幣4322.33億元），再掉到2017年的123.15億美元（3748.55億元），每年減少10億美金、約305億台幣，只因為陸客平均每日消費金額是新南向18國的近2倍之多。看似受害的是觀光業者而已，但政府現在另外砸錢補助觀光業者，花得是全民納稅錢，人人遭殃。還是說獨派有本事說我們不靠大陸，但是可以像1950年代的蔣中正一樣，每年爭取到鉅額美援？

理論上，國家之所以存在，就是為了要讓人民生活過更好，如果有一個執政黨，用國安當理由欺騙人民共體時艱忍受經濟上的停滯甚至衰退，那人民要這樣的政府幹嘛？人民交稅給政府，不是為了一個空泛的國安而已，是要日常生活改善，薪資漲幅高於物價漲幅，不用每天狂加班也可以買得起房、養得起小孩，一個政府用國安為理由，推卸經濟做不好的責任，根本就是為它的無能找藉口。

況且誰說國安與經濟不能兩全？2010年蔡英文批評ECFA是糖衣毒藥、2008年賴清德憂心兩岸直航恐導致「木馬屠城」，如今這些情況有出現嗎？國安與經濟從來就不會無法兩全，但又想搞台獨又想賺大陸的錢，確實無法兩全，而搞台獨不但不等於守護中華民國的國安，反而也是另一種對中華民國存在的威脅。不支持台獨的人，無須上了民進黨這套國安比經濟重要的話術的當。

(中時 )