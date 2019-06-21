墾丁龍鑾潭除是渡冬候鳥的重要棲息地外，在地方更肩負滯洪池要角，但因周圍私人地「填土」不斷，不僅生態遭受破壞，蓄洪功能也逐漸消失。（謝佳潾攝）

占地145公頃屬國家級重要溼地的墾丁龍鑾潭，除是渡冬候鳥的重要棲息地外，在地方更肩負滯洪池要角，但因周圍私人地「填土」不斷，不僅生態遭受破壞，蓄洪功能也逐漸消失，而近年填土狀況雖趨平緩，但環保人士仍擔憂公部門若不再介入填土亂象，溼地生態將無力回天。

據墾管處2014年研究報告指出，1976年至2012年間龍鑾潭的組成地景分析，人工作物面積從160多公頃降到60多公頃，湖面面積從90多公頃增到110多公頃，建物面積則從0公頃增近10公頃；環保人士說，人工作物面積的大幅度遞減，是生態警訊。

他說，龍鑾潭周遭的農地雖是「溼地變農地」，但因多以水田為主，所以還是保有蓄洪功能，加上農閒期恰巧遇上它的季節性積水期，因此即使沒有溼地生態的完整功能，但還稱得上是天然的滯洪空間，所以當它慢慢消失時，不僅是生態浩劫，對當地居民而言也是一大災害。

猛禽達人蔡乙榮也說，就算治水建設再完善，但沒了天然滯洪池，遇上短時強降雨也難逃淹水命運，所以呼籲不管是居民或是農政單位都因正視「消失的農地」這件事，是否有填土亂象正在破壞生態中。他強調，「自然的形成，是人力所不及的」，若要等到問題嚴重時才來檢討，已後悔莫及。

據悉，龍鑾潭的填土現象以東側、北側最為嚴重，目前有趨平緩。屏縣府農業處指出，私人土地不得回填具汙染、事業或營建廢棄物等土壤，呼籲民眾若有發現該現象，務必通報公所或農政單位。

(中時 )