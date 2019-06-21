華山基金會彰化站22日號召不老族舉辦別出心裁的活動，300 位獨居長輩們一起盛裝打扮成財神爺、媽祖、觀世音、耶穌等眾神明參與老人運動會。（吳敏菁攝）

老菩薩出動了！華山基金會彰化站22日號召不老族舉辦別出心裁的活動，300 位獨居長輩們一起盛裝打扮成財神爺、媽祖、觀世音、耶穌等『眾神明』參與老人運動會，場面盛大不輸媽祖遶境，一起分享福氣，讓大家「呷甜甜，呷百二」。

華山表示，拜拜求平安，是許多「老大人」共同的生活重心，策畫了這次活動，讓參與長者都很興奮。北斗鎮百歲人瑞陳阿嬤為運動會點燃聖火揭開活動序幕，長輩們隨即展開八仙過海、「神」奇投手、法力無邊、擲杯問事等闖關遊戲，過五關斬六將，場面熱鬧有趣。

埔心鄉長張乘瑜等，都來為長輩加油打氣。謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長也出席捐贈55台輪椅。

華山基金會表示，「愛老人、動起來運動會，已邁入第7年，鼓勵孤老們走出家中，彰化縣在地服務近1700位，尚有近1100位獨居長輩經費需要努力，號召鄉親多支持「一日助一老、每日40您最好、1250孤老認助計劃」，錢出錢有力出力，加入愛老人行列。

(中時 )