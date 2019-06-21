蕭敬騰出席香奈兒J12上市派對，從頭到腳全身都是香奈兒，是香奈兒中性時尚的最佳代言人。（粘耿豪攝）

楊乃文一身黑色帥氣褲裝搭J12腕表，讚J12柔中帶剛很符合她的個性。（粘耿豪攝）

《模犯生》男主角JAMES首度來台，對台灣美食充滿興趣。

《模犯生》女主角茱蒂蒙應香奈兒之邀來台出席派對。（粘耿豪攝）

香奈兒J12腕表派對今晚登場，J12腕表漂浮在水池當中，隨著燈光變化，十分唯美。（粘耿豪攝）

香奈兒J12腕表派對今晚登場，J12腕表漂浮在水池當中，隨著燈光變化，十分唯美。（粘耿豪攝）

派對的沙發區安排全新J12腕表體驗，提供VIP試戴。（粘耿豪攝）

香奈兒J12白色抗磨精密陶瓷腕表，18萬5000元。（CHANEL提供）

香奈兒J12黑色抗磨精密陶瓷腕表，18萬5000元。（CHANEL提供）

香奈兒J12白色抗磨精密陶瓷鑲表，22萬7000元。（CHANEL提供）

香奈兒J12黑色抗磨精密陶瓷鑲表，22萬7000元。（CHANEL 提供）

香奈兒（CHANEL）今夜在台北松山文創園區盛大舉辦上市派對，邀請700位VIP同歡，藝人昆凌、蕭敬騰、楊乃文、《模犯生》男女主角茱蒂蒙和JAMES盛裝與會，Ozi、徐佳瑩、Erika現場演唱。這一切，只為了它──香奈兒J12抗磨精密陶瓷腕表。

昆凌以香奈兒工坊系列黑金色刺繡馬甲褲裝搭J12黑色陶瓷腕表，秀出傲人雙峰，十分火辣，她笑說出門前已讓老公周杰倫看過，尺度沒問題，還稱讚她一身bling bling的很好看。

昆凌分享她的第一只J12是她在20歲時自購的，因為J12是每個女人夢想的經典。問她若要從J12表、2.55包和No.5香水三大經典擇一，她會如何選擇？她笑說很難選，但最終還是挑了J12，因為香奈兒包包有很多可以選擇。

蕭敬騰是香奈兒中性時尚的最佳代言人，他身穿灰色斜紋軟呢外套搭皮褲，同樣搭配黑色J12腕表。他說J12腕表辨識度高，20年來經典不變，一看就知道是香奈兒，而且非常百搭，搭正裝或休閒私服都很速配，雖已擁有多只J12，但他在兩年前與Mademoiselle J12限量表失之交臂，香奈兒女士手臂化為時分指針十分可愛，迄今仍是念念不忘，是他最大的遺憾。

楊乃文身穿帥氣的黑色褲裝搭黑色J12陶瓷腕表，既溫柔又陽剛的J12腕表很符合她的個性，尤其新款J12表底蓋鏤空可以看到機芯，讓她十分驚豔，加分不少。

《模犯生》男女主角茱蒂蒙和JAMES應邀來台出席派對，因行程緊湊，僅逛了一下「四四南村」，還沒有機會嘗到台北的美食，兩人計畫今晚或明天早上來一趟美食之旅，這才不枉此行。

為了歡慶J12問市20周年與全新J12腕表上市，香奈兒派對以「

＃ItsAllAboutSeconds 」為主題，一踏入展場映入眼簾是一片水池，池上漂浮著帆船和新款J12腕表，身影倒映在一波波漣漪的水中，透過燈光營造一天24小時的光影變化，十分浪漫唯美。

展場四周陳列的電視牆，播映代言人綺拉奈特莉等國際巨星分享人生轉捩點與重要時刻的廣告影片，派對的沙發區則安排全新J12腕表體驗活動，提供VIP試戴，近距離了解並體驗新款J12腕表的內外皆美。

全新J12抗磨精密陶瓷腕表是香奈兒腕表設計總監Arnaud Chastaingt一手策畫設計的新作品，在不改動J12傳奇特徵的前題下，打造全新樣貌，即起在台正式上市。

(中時 )