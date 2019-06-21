獨立書店紅氣球與恆春國小合作推出「小小導覽員的百年古城走讀」，不僅給偏鄉小孩自我表現的機會，更是培養在地觀光潛力股。（謝佳潾攝）

獨立書店紅氣球與恆春國小合作推出「小小導覽員的百年古城走讀」，不僅給偏鄉小孩自我表現的機會，更是培養在地觀光潛力股。（謝佳潾攝）

常說偏鄉資源不足，小孩的學習機會不比都市的多，但他們卻有著城市沒有的熱情大方，當中恆春囝仔更因身處觀光地區、熟悉與人接觸，無形中形成「觀光潛力股」，為此，獨立書店紅氣球與恆春國小合作推出「小小導覽員的百年古城走讀」，令人驚豔恆春軟實力。

恆春國小解說隊成立多年，小小解說員們各個身懷十八般武藝，但卻一直處於學習階段，直到今年4月，他們常去參訪的紅氣球提出小小導覽員走讀計畫，才有機會實踐展現自我，15名學生經面試成功後，無不期待6月底與9月的帶團解說。

「恆春的孩子非常大方！」紅氣球發現不少小朋友都會幫忙家長做生意，所以孩子們不僅不怕生，還非常地熱情有自信，從他們身上除看到天真與活潑外，更見到恆春觀光的未來，他們熟知又熱愛地方的一草一木，無非是發展在地觀光的潛力股。

紅氣球指出，他們從去年至今辦過4場走讀活動，獲得不少在地人與遊客讚賞，因此想說若將走讀結合恆春國小解說隊，一定會激出不同的火花，而目前活動雖還沒開始，但在地方已經掀起不少討論。

紅氣球強調，在地力量絕對是在地觀光的能量，期盼恆春國小解說隊走讀古城是啟蒙點，後續規模能擴大、串聯起整個恆春鎮學校的力量，除讓大家看見恆春的軟實力外，更讓偏鄉學生有展現自我的機會。

(中時 )