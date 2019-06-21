郁方（中）出書，賈永婕（左）和何如芸站台。慈濟提供

郁方的婆婆（左二）。慈濟提供

郁方手藝不錯。慈濟提供

吳恩文今出席郁方新書會。慈濟提供

郁方21日出席個人新書《我的人生我來柔：郁方的幸福進行曲》發表會，她與珠寶富商陳昱羲結婚13年、育有2子1女，被問經營婚姻課題，她直言不用預防小三，「人家都說老婆是柴米油鹽醬醋茶，小三為什麼能上位，因為他們只要負責琴棋書畫詩酒花…老娘就是要負責柴米油鹽醬醋茶，加上琴棋書畫詩酒花」，她靠這些才藝把老公抓緊緊，笑虧：「他有辦法（找小三）嗎？他敢嗎？」

郁方坦言，婚姻中一定會面臨大大小小波浪，但只要共同面對，許多事情都能化小、化無。她當了媽媽、人妻以後，發現生命中還有很多事要處理，不需要發脾氣。郁方的好友賈永婕、何如芸昨都到場站台，婆婆也現身，上台致詞時一度哽咽：「看了書以後才知道她（郁方）小時候過得這麼苦，但她就是用這樂觀的個性把自己的家庭揉出了幸福，希望她繼續揉出甜美的園子。」

48歲的郁方在「人生補課清單」列入書法、茶道、運動等課程，讓自己不斷精進成長，「這就是斜槓人生」。她說，從小媽媽對她說「我只養你到15歲，15歲之後你就得靠自己」，母女關係若即若離，她上學之餘，努力賺錢繳學雜費。結婚以後，她深得公婆喜愛幾乎天天準備料理與公婆共進早餐和晚餐：「我從小生長在一個爹不疼，娘不愛的家庭環境，現在到了爹疼娘又愛的環境，我當然要好好的愛他們。」

(中時 )