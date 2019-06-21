東港頂中街有間全台唯一3個堂號共存的廟宇，分別為主祀邢府千歲的「共善堂」、角頭廟「進水宮」以及五福大帝家將團「共意堂」，當中共意堂的家將團是秉持習武精神在練家將，近百年的傳統讓信仰的正能量無窮擴散。（謝佳潾攝）

東港頂中街有間全台唯一3個堂號共存的廟宇，分別為主祀邢府千歲的「共善堂」、角頭廟「進水宮」以及五福大帝家將團「共意堂」，當中共意堂的家將團是秉持習武精神在練家將，許多人都是從小練到大，如掌旗的謝順吉（中）就是從6歲開始練。（謝佳潾攝）

東港頂中街有間全台唯一3個堂號共存的廟宇，分別為主祀邢府千歲的「共善堂」、角頭廟「進水宮」以及五福大帝家將團「共意堂」，祂們守護地方90餘年，不僅乘載在地人的共同回憶，更是家將窟的發源地，以習武精神練家將的堅持，讓信仰的正能量無窮擴散。

東港人雖多以「共善堂」稱呼這間廟宇，但無人不知祂3個堂號共存的特別處，共善堂管理委員會總幹事張義指出，共善堂不僅是一間廟，祂與東港迎王及家將文化有著密切關係，1925年台南人高獻圖在東港頂中街創立共善堂，而在這之前，他早把台南的家將文化一併帶下來。

張義說，東港素有「家將窟」之稱，而「共意堂」就是東港家將的發源地，同時更是全屏首個家將團，他傳承老一輩練武術的精神，強調扮家將前要先學會紮穩馬步，以「丁字馬、墓碑身」要求堂生腳踏實地、抬頭挺胸做人。

「我們一眼就能看出是否師承共意堂！」他說，現今較常見的家將，幾乎都以舞動上半身為主，這與共意堂的武術教法非常不同，所以是不是正統的家將很好分辨，共意堂的家將總是給人有精神、正義之感，所以即使是外行看熱鬧，也能看出不同之處。

東港約有10多間宮廟向「共意堂」學扮家將，「直系傳人」則高達百餘人，而雖隨著時代演進、練家將的人不同以往多到得排隊擲筊，但到重要節日時，依舊會有新臉孔出現學習，同時傳人們也一定會回來幫忙處理大小事，張義笑稱，「這就是共意堂的家將精神」。

(中時 )