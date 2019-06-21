成大醫院12年前與肯亞醫療衛生單位進行醫療合作計畫，今年合作更進一步，成醫心血管外科主任阮俊能16日至21日一連5天，指導肯亞當地醫院，完成50例病患手術。

成大醫院國際醫療中心許以霖主任表示，肯亞血液透析病患平均年齡為40歲，該國已完成全國47家透析中心的建置，成大醫院計畫結合台灣的醫衛產業，引進台灣本土血液透析耗材至肯亞，以降低該國血液透析的醫療衛生耗材成本。

成醫12年來協助肯亞培訓了50名醫護人員，去年開始協助肯亞當地的血液透析病患，進行自體與人工血管瘻管手術，降低了感染死亡率，同時提升病患的生活品質。

成大醫院與肯亞的醫療衛生合作計畫，從早期的災難預防及公共衛生教育訓練，至今與肯亞當地規模最大的肯亞塔國立醫院共同合作辦理心臟血管外科示範手術，及血液透析護理訓練。

阮俊能今年受派至肯亞，指導當地醫師進行自體血管及人工血管手術，一連5天與當地醫療團隊共同完成50例病患的手術。

阮俊能表示，未來雙方在心臟血管外科實務醫療教學上將共同研究發展，也將持續邀請當地醫護團隊至成大醫院進行更深度的臨床醫療及學術研究交流。

(中時 )