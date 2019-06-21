空服員罷工第二天，今日停飛78架次航班，運能維持59％，明日則將取消112航班，運能僅剩37％，國內線則仍正常，交通部指出，由於有事先通知，今日就沒有旅客撲空在機場空等的狀況，呼籲勞資儘速回到談判桌，針對問題處理，且勞動部對於禁搭便車的問題，也已有些想法。交通部長林佳龍明早9點將召開應變會議，10點則是罷工後首度出面受訪。

交通部今日晚上6點召開罷工應變會議，次長王國材表示，由於昨天是第一天罷工，狀況混亂、機場旅客多，昨共停飛78航班、可用運能59％，而今日已有及早通知旅客，就沒有旅客到機場撲空的狀況，機場狀況也較良好，預計明日將停飛112航班，僅65航班正常飛行、運能剩37％，不過國內線仍維持正常飛行。

王國材表示，觀光團客部分，今日出境77團、1740人，入境38團、882人，觀光局已要求旅行社協助處理，包括轉團、簽轉、延期等，至於在國外滯留的旅客，也都有為其安排食宿。

王國材說，桃機已規劃停機坪，共有63停機位可放，過去長榮最多放過64架飛機，預計可以支應，桃機現場也有安排上百個座位，櫃檯則以號碼牌與QR-Code等方式因應，旅客就不須在現場久候。

王國材表示，勞資長期抗戰的話，受傷的仍是自己人，現在正在衝突當下，雙方都會說一些刺耳的攻擊話語，呼籲應針對問題再度開啟協商，尤其禁搭便車是勞資最難解的問題，據了解勞動部已有替代方案，盼雙方可再次對話，「有問題解決比較重要，長期抗爭勞資都會受傷」。

(中時 )