從TOD’S近期發表的「No_Code Shoeker」鞋款，就可一窺品牌正走在一條通往變革的新途徑上。在米蘭發表的2020春夏男士系列，法拉利與捷豹停在會場外，一眼可看出主題圍繞著：駕駛、探索和運動。

TOD’S以腳踏車、跑車等交通工具布置米蘭男裝秀會場。（TOD’S提供）

以「Follow My Ride」（跟著我的旅行）貫穿全系列，TOD’S這次替男性打造的是城市旅人的態度：自信、自由又現代。以往優雅的紳士造型增添不少科技感與年輕活力，像是大地色系的輕尼龍獵裝外套、牛仔襯衫，軟絨面革打造的旅行袋、後背包，都有更多機能性與戶外軍旅元素。

大地色系的軟絨口袋背心，不僅充滿機能性也細緻奢華。（TOD’S提供）

TOD’S本季以大地色系為主色，服裝上更多機能性與戶外軍旅元素。（TOD’S提供）

經典的皮革工藝技術展現在本季得意之作「超輕量皮革騎士外套」，採用超輕「Nappa」皮革製成，15度傾斜的雙口袋與黑紅、白灰條紋拼接，不僅是設計也能完美修飾身型輪廓，重新喚起品牌的騎士精神。鞋履系列透過高科技輕量化處理，原有的皮質更加柔軟細膩與輕盈；經典豆豆鞋上有全新推出的T字金屬飾釦與對比色調滾邊點綴，細節設計內斂，回歸原有的功能性本質。

皮革後背包在設計上更講求科技感與功能性。（TOD’S提供）

豆豆鞋上有全新T字金屬飾釦與色帶滾邊創意。（TOD’S提供）

TOD’S本季以大地色系為主色，服裝上更多機能性與戶外軍旅元素。（TOD’S提供）

TOD’S以經典皮革工藝與多道工法，製成超輕量皮革騎士外套。（TOD’S提供）

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