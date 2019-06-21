枋寮鄉東海國小在月慧山基金會的協助下，不僅請到屏東知名書法家李銘煌授課，課程內容還融入藝文，小朋友不僅學到書法還有水墨、拓碑等。（謝佳潾攝）

枋寮鄉東海國小在月慧山基金會的協助下，不僅請到屏東知名書法家李銘煌授課，課程內容還融入藝文，小朋友除學到書法還有水墨、拓碑等，近日李銘煌為學生在枋寮鐵道藝術村辦書法展，驚艷不少遊客。（謝佳潾攝）

枋寮鄉東海國小在月慧山基金會的協助下，不僅請到屏東知名書法家李銘煌授課，課程內容還融入藝文，小朋友除學到書法還有水墨、拓碑等，近日李銘煌為學生在枋寮鐵道藝術村辦書法展，驚艷不少遊客。（謝佳潾攝）

枋寮鄉東海國小在月慧山基金會的協助下，不僅請到屏東知名書法家李銘煌授課，課程內容還融入藝文，小朋友除學到書法還有水墨、拓碑等，近日李銘煌為學生在枋寮鐵道藝術村辦書法展，驚艷不少遊客。（謝佳潾攝）

隨著教育政策改變，「書法課」幾乎成為歷史名詞，但枋寮鄉東海國小在月慧山基金會的協助下，不僅請到屏東知名書法家李銘煌授課，課程內容還融入藝文，小朋友不僅學到書法還有水墨、拓碑等，近日李銘煌為學生在枋寮鐵道藝術村辦書法展，驚艷不少遊客。

「現在還有學校在上書法課！」李銘煌指出，書法教學成果展自開展來，陸續有遊客進來參觀，當中有不少北部人非常驚呼現在竟還有學生在學校學書法，對他們來說，書法是為學才藝或為比賽而練，且呈現的成果與展覽中的完全不同，展出的物件不僅僅是書法這麼簡單。

李銘煌從事書法教育10年，近2、3年來開始改變教學方式，他笑稱，教學相長，隨著教育環境的改變，他了解到「唯有體驗其中奧妙，才能達到書寫心靜的境界」，所以要將寫書法變成有趣的事，透過擴展它的學習層面，如帶入甲骨文、竹簡、拓碑等學習，以藝文方式發展書法更多的可能性。

他說，小朋友會因為對拓碑的好奇而專心學習，這不僅會催生出對書法的興趣，更會自動自發地要求自己要靜下心。東海國小近90名學生在李銘煌的指導下，或玩或畫或寫出專屬的書法，李銘煌見後感動不已，自掏腰包為生性害羞的他們策展。

他說，他在枋寮鐵道藝術村經營板仔寮藝文館多年來，借給他人展出不少作品，如今他想為自己的學生開展，不僅是因他們能量充足，更盼親朋好友能因此以他們為榮。

(中時 )