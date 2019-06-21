桃園市政府觀光旅遊局為搶攻泰國旅遊市場，20日至24日與在地旅宿、旅行社、伴手禮業者，赴曼谷百貨商場舉辦Taiwan one more time台灣旅展。局長楊勝評說，今年曼谷台灣旅展以Time For Fun為主題，桃園為此次最大展出攤位，希望透過桃園水晶晶標語來表現桃園之美。
台灣與泰國飲食文化相近，物價相較日、韓更為平時，加上交通便利優點，去年就創下泰國來台旅遊30萬人次紀錄。楊勝評說，展攤規畫伴手禮嘗鮮及互動遊戲，市府更加碼超值服務，凡現場訂購住宿商品，即可享行李直送及桃捷好行紀念套票1份。
21日活動現場由楊勝評及泰國部落客Ms. Kitcharat Nartetamrongsutt(Rattowanderlust)進行「局長上菜秀，歡迎來桃園」，透過DIY大溪豆干創意料理與台下觀眾互動，許多民眾在互動QA介紹後，才知到桃園不是只有機場，更有人文濃厚的大溪老街、壯闊的山景及好玩又長知識的觀光工廠。
(中時 )
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