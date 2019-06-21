蒂妲史雲頓朗誦維珍尼亞吳爾夫小說《奧蘭多》的摘錄，空中攝像拍下她行走於印有「Karl」（卡爾）文字的舞台上。（CHANEL提供）

蒂妲史雲頓朗誦維珍尼亞吳爾夫小說《奧蘭多》的摘錄。（CHANEL提供）

菲瑞威廉斯唱跳歌曲〈Gust of Wind〉，倡導愛與和平。（CHANEL提供）

會場以老佛爺最愛的黑白色調佈置，運來3座巨型LED屏幕投影紀錄片與台上演出。（CHANEL提供）

美國《VOGUE》總編輯安娜溫圖（左）與CHANEL時裝總裁Bruno Pavlovsky 。（CHANEL提供）

名模克勞蒂亞雪佛。（CHANEL提供）

在「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）過世4個月之際，CHANEL、FENDI、KARL LAGERFELD 3品牌於巴黎男裝周進行的此時共同規劃「KARL FOR EVER」（永遠的卡爾）追思會，地點當然選在CHANEL過去辦秀的巴黎大皇宮。各界名人包括好萊塢明星、「法國第一夫人」布麗姬（Brigitte Macron）、退休設計師Valentino Garavani、現任Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli等2500名賓客都到場致意。

會場以老佛爺最愛的黑白色調，少許紅色點綴，展出老佛爺一生中不同時期的56幀巨幅肖像。90分鐘的回顧以一部收錄了老佛爺影像片段、友人評價的紀錄片開場，擔任引言人的老佛爺說道：「我沒有任何描述自己的話，你看到什麼就是什麼，沒有什麼好隱藏的。」

多位藝術家登台，蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）以1992年演出的《美麗佳人歐蘭朵》造型現身，朗誦了一段源自小說、老佛爺最愛的摘錄：「是衣服穿我們而不是我們穿衣服。衣服改變了我們對世界的看法，以及世界對我們的看法。」

卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）背誦老佛爺最愛的法國女作家科萊特（Colette）的一首詩，海倫米蘭（Helen Mirren）朗讀了老佛爺回憶錄的一段話，菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）獻唱自己歌曲〈Gust of Wind〉，郎朗則用老佛爺設計的史坦威150周年紀念版鋼琴演奏蕭邦的〈E大調第1號華爾滋〉。追思會在音樂、文學、藝術展演中，重現老佛爺留在時尚界不滅的愛與熱忱。

(中時 )