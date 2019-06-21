在「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）過世4個月之際，CHANEL、FENDI、KARL LAGERFELD 3品牌於巴黎男裝周進行的此時共同規劃「KARL FOR EVER」（永遠的卡爾）追思會，地點當然選在CHANEL過去辦秀的巴黎大皇宮。各界名人包括好萊塢明星、「法國第一夫人」布麗姬（Brigitte Macron）、退休設計師Valentino Garavani、現任Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli等2500名賓客都到場致意。
會場以老佛爺最愛的黑白色調，少許紅色點綴，展出老佛爺一生中不同時期的56幀巨幅肖像。90分鐘的回顧以一部收錄了老佛爺影像片段、友人評價的紀錄片開場，擔任引言人的老佛爺說道：「我沒有任何描述自己的話，你看到什麼就是什麼，沒有什麼好隱藏的。」
多位藝術家登台，蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）以1992年演出的《美麗佳人歐蘭朵》造型現身，朗誦了一段源自小說、老佛爺最愛的摘錄：「是衣服穿我們而不是我們穿衣服。衣服改變了我們對世界的看法，以及世界對我們的看法。」
卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）背誦老佛爺最愛的法國女作家科萊特（Colette）的一首詩，海倫米蘭（Helen Mirren）朗讀了老佛爺回憶錄的一段話，菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）獻唱自己歌曲〈Gust of Wind〉，郎朗則用老佛爺設計的史坦威150周年紀念版鋼琴演奏蕭邦的〈E大調第1號華爾滋〉。追思會在音樂、文學、藝術展演中，重現老佛爺留在時尚界不滅的愛與熱忱。
(中時 )
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