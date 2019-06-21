戲外互動不錯。

劇中對戲逗趣。

台視、三立週日偶像劇《月村歡迎你》播出以來，除了阿建(坤達飾演)和小禮(林思宇飾演)的感情走向，觀眾也期待小海(吳念軒飾演)和夏鷗(李佳豫飾演)這對「海鷗CP」的發展。本週劇情小海終於讓冰山美人夏鷗笑了，一方面夏鷗覺得小海耍寶很可愛，自己在不知不覺中也很想逗弄他，另一方面這個笑代表著夏鷗對小海已慢慢卸下心房，兩個人的情誼也慢慢升溫，李佳豫笑說：「夏鷗終於不再只是把小海當低智商生物了。」

《月村歡迎你》李佳豫飾演外表冰冷的夏鷗醫生，敬業的她要求自己在進劇組之前就先將狀態調整成「夏鷗模式」。每次在現場看到小海和小禮打鬧，李佳豫都很想跟他們一起玩，但她必須要讓自己維持在夏鷗的角色裡，所以都ㄍ一ㄥ在那邊，讓她很痛苦。李佳豫說，特別是跟小海對戲時，因為2人已經很熟，所以每次都要很努力的憋住笑，尤其是看到他的爆炸頭跟散發出的喜感就很想笑，害她每次快憋不住的時候就趕緊捏自己的大腿，不讓自己笑出來。

私底下的李佳豫其實是個喜歡撒嬌的小女人，無法接受年紀比她小的男生，是因為怕遇到比她更愛撒嬌或更幼稚的弟弟，也不喜歡說話太浮誇的人，例如一直誇她「妳好漂亮」、「姊姊看起來比我年輕耶」或是一直提到年紀的話，李佳豫笑說其實自己很好撩，只要說「我好喜歡姊姊」就行了。李佳豫說，年紀不是重點，如果弟弟像個大男人，讓她有空間可以撒嬌，弟弟也很好。李佳豫自爆其實最愛另一半用命令式的語句，而非問句跟她說話，她會覺得好man、好有男人味。

吳念軒在劇中展現癡情的一面，暗戀林思宇多年卻被拒絕，但隨後馬上被李佳豫電到，還產生戀愛感覺，網友笑說「原來小海哥對一個人著迷可以這麼快」。吳念軒有把妹撇步？他自認浪漫，曾親手製作生日卡片送給對方，內容除了寫一些感人的話，還會寫一些撩妹語句逗對方開心，例如「妳對我來說就像空氣一樣，不能沒有妳，妳是必須的存在」，讓對方覺得甜蜜又好笑，吳念軒自認不靠外表把妹，靠的是幽默和全心全意。

(中時 )