「台中購物節」將於7月10日開跑，台中市政府經發局6月28日將推出鼓勵消費登錄發票抽大獎的專屬APP，只要在7月9日中午12時前下載完成，並註冊成功，不需消費就可先獲得抽總統套房住宿的機會。經發局為宣傳台中觀光，結合百大婚紗拍攝景點與商圈規劃「台中GO物寶」遊戲，下載APP利用擴增實境(AR)功能尋獲虛擬吉祥物，即可集點兌換商家精美禮物。

經發局指出，台中購物節活動期間，只要在台中市有開立發票，或加入購物節活動優惠商家消費滿500元，並至APP登錄，即有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房等大獎。

為鼓勵民眾踴躍前往台中各大知名景點，經發局推出「台中GO物寶」尋寶遊戲，下載APP後，至台中市百大婚紗拍攝景點與各大商圈消費購物，可透過AR功能尋找虛擬吉祥物蹤跡，並累積指定點數，向商家免費兌換精美禮品。

經發局表示，活動期間也將推出限量版吉祥物，讓大小朋友一起尋寶，獲得翻倍點數，專屬APP將於6月28日開放下載，7月9日中午12時前下載完成，並註冊成功，不需消費即有機會抽總統套房。

(中時 )