ISSEY MIYAKE（三宅一生）的男裝品牌HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE選在巴黎亨利四世雕像座落的孚日廣場揭開2020春夏男裝，以「A WALK IN THE PARK」為主題，維持一貫的簡單、輕盈舒適風格，但又創造出嶄新輪廓：更運動也更活潑的穿著模式。
模特兒們先是撐著傘在公園裡自在地漫步，穿著以「Miyake Pleats」縐褶布料打造的上衣、褲子和外套，大膽飽和的藍、黃和粉紅色彩與提包等配件，呈現日常生活樣貌，可能是雨天在公園漫步，或著是趕往正式場合的上班族。
令人驚喜的是音樂突然轉變，本來在旁伴奏的打擊樂手無預警進場，隨著音樂節奏舞動，帶起公園活動的熱鬧的氛圍；模特兒突然跑了起來，在空中旋轉、踢球、跳舞，服裝也隨之注入淺藍、黑白格紋短褲，綠、黑、白色和服式飄逸夾克等更多符合運動男孩形式的外觀，巧妙示範了時尚是如何不著痕跡地融入日常。
(中時 )
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