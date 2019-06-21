ISSEY MIYAKE藉模特兒舞蹈時的獨特肢體，展現服裝曲線與剪裁。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE藉模特兒舞蹈時的獨特肢體，展現服裝曲線與剪裁。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE 2020春夏男裝，有大量紫色、黃色等飽和色彩的搭配。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE 2020春夏男裝，有大量紫色、黃色等飽和色彩的搭配。（ISSEY MIYAKE提供）
.ISSEY MIYAKE 2020春夏男裝，使用招牌Miyake Pleats縐褶布料製成。（ISSEY MIYAKE提供）
.ISSEY MIYAKE 2020春夏男裝，使用招牌Miyake Pleats縐褶布料製成。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE本季更加強調時尚與日常的結合。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE本季更加強調時尚與日常的結合。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE（三宅一生）的男裝品牌HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE選在巴黎亨利四世雕像座落的孚日廣場揭開2020春夏男裝，以「A WALK IN THE PARK」為主題，維持一貫的簡單、輕盈舒適風格，但又創造出嶄新輪廓：更運動也更活潑的穿著模式。

模特兒們先是撐著傘在公園裡自在地漫步，穿著以「Miyake Pleats」縐褶布料打造的上衣、褲子和外套，大膽飽和的藍、黃和粉紅色彩與提包等配件，呈現日常生活樣貌，可能是雨天在公園漫步，或著是趕往正式場合的上班族。

令人驚喜的是音樂突然轉變，本來在旁伴奏的打擊樂手無預警進場，隨著音樂節奏舞動，帶起公園活動的熱鬧的氛圍；模特兒突然跑了起來，在空中旋轉、踢球、跳舞，服裝也隨之注入淺藍、黑白格紋短褲，綠、黑、白色和服式飄逸夾克等更多符合運動男孩形式的外觀，巧妙示範了時尚是如何不著痕跡地融入日常。

(中時 )

#ISSEYMIYAKE #三宅一生