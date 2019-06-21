大衛哈伯（左）與薇諾娜瑞德繼續加盟演出。（Netflix提供）

為了生存小朋友必須團結起來，只有友誼才能戰勝恐懼。（Netflix提供）

獲得廣大迴響的影集《怪奇物語3》即將在7月4日上線，今推出最新版預告，預告充滿歡樂的夏日慶典中，隱藏前所未見、更具威脅性與恐怖力量的怪物。在《怪奇物語2》的結局中伊萊雯展現了她強大超能力，將巨大怪物封印進顛倒世界，但是一年後令人害怕的夢魘再度降臨。

飾演關鍵性角色「伊萊雯」的米莉芭比布朗，第一次出現在《怪奇物語》中還是個理平頭的羞澀小女孩，經過三年搖身一變成為青春期少女，在《怪奇物語3》依舊是對抗怪物的最重要角色。預告中怪物宣告要摧毀小朋友和其他所有的人，新的暗黑力量和宿主牽動整個《怪奇物語3》的走向，所有的主角和童星們都陷入極大的危險之中。

《怪奇物語3》故事從第2季之後一年的1985年Hawkins小鎮發展，在炎熱的夏季中小朋友開始放暑假，今年暑假小鎮最重要的大事就是一個新的購物中心正式開幕，而這群霍金斯的主角們也開始邁入轉大人的青春期，浪漫情愫也跟隨隱藏危機的詭異氛圍蔓延茁壯。前所未見的威脅和原來舊有的黑暗力量一起出現。伊萊雯和他的朋友們都知道邪惡的力量不會被終結，而且牠還開始進化。

(中時 )