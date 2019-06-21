新黨主席郁慕明今天(21日)接受賴祥蔚民意新連線節目專訪，被問到如何看國民黨仍在「黨內互打」，甚至「內鬥」愈演愈烈？郁慕明回答，新黨確定將自己先推總統人選，就在七月一日公布人選與政見。

稍晚郁慕明在臉書上表示，新黨希望藉此作法，帶動政策引導的作用，讓選舉回歸政見討論的良性競爭，認清台灣應該發展的方向。新黨會提出具體的政見，刺激國民黨加快準備，聽聽這些對的事情，是否應該明確採納？

郁慕明還說，新黨會透過推出人選，讓大家看看新世代的格局和抱負。新黨的人選四十出頭，兼具儀表、口才和專業，請大家拭目以待！

不過依據總統副總統選舉罷免法規定，政黨想要推派總統候選人，必須要在最近任何一次總統或立委選舉中得票率達到5％以上，而新黨並未達到這個門檻。因此如果推派人選，必須要像無黨候選人一樣進行公民連署，2020年大選時連署人數要求為28萬0384人。

(中時 )