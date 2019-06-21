中興大學、台中市政府及台灣微軟21日舉行合作聯盟啟動儀式，結盟推動中市地方創生。台灣微軟與興大團隊攜手合作，4年內將投入12億元，以后里、外埔、新社為示範區，協助強化地方特色、發展智慧綠色產業，導入人工智慧、物聯網等科技，吸引產業進駐，創造地方就業機會，人口回流及城鄉均衡發展。

興大校長薛富盛表示，中興大學USR辦公室將整合25名教授，以專業角度協助臺灣微軟公司事業群投入三大重點，包含「空汙、低碳的解決方案」、「小農安心產品的產銷履歷方案」、「AI農場的解決方案」，協助台中市政府共同挖掘在地文化特色及資源，建立更多地方品牌。

興大的大數據中心主任林寬鋸指出，為協助台中市政府產官學結盟 推動中市智慧綠色產業，延續108年世界花卉博覽會投資效益，目前規劃導入智慧博物館與智慧展場等技術，活化現有花博場館，以迎接109年台灣燈會在台中。

林寬鋸表示，台灣微軟CSR企業社會責任團隊與興大USR大學社會責任團隊攜手合作，預計4年內將投入約新台幣12億元，並以后里區為中心，支援外埔區與新社區周邊農業及休閒觀光業，促使其智慧化發展穩定成長，以達到臺中市翡翠區域農業加值目標。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國指出，台灣微軟在2016年成立微軟物聯網創新中心，2018年成立微軟AI研發中心，將公司技術能量轉化成平實無礙的科技服務，協助企業、組織及年輕人提升服務品質與職場競爭力。

(中時 )