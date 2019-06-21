今年「城市閱讀系列活動-悅讀台中」活動在21日起跑，將在山、海、屯及城區推出閱讀及文學等活動，延續到10月底，今年首度推出結合另類時竟體驗遊戲（ARG）的文學體驗營最去特色。文化局長張大春在21日活動起跑記者會表示，希望帶給民眾不同的閱讀感受。

「城市閱讀系列活動-悅讀台中」今年邁入第4年，在山、海、屯及城區的相關展演場域推出文學體驗營、讀享文化系列講座等兩大活動，其中，文學體驗營結合實境體驗遊戲（ARG），推出「閱讀偵探團」、「自動好讀團」、「有字藝童團」，以「台中文化城」為主題，讓民眾從中探索台中的歷史及文化。

此外，讀享文化推出「文化講座」、「種子講座」及「前進企業講座」，邀請廖輝英、黃子佼、焦志方及侯文詠等4名名人擔任「文化講座」講師；安排獨立書局、企業募書、讀書會、二手書店等各界人士擔任「種子講座」講師；「前進企業講座」則安排重仁塾長徐重仁、台灣大學中文系教授蔡璧名以及高雄餐旅大學教授蘇國垚等人分享經驗。

梨山賓館副總經理林閔政，在記者會分享在梨山設立「山那邊夢想書坊」的經驗表示，書坊讓梨山地區民有有會參與閱讀及藝術文學，並成為梨山地區文化藝術平台。

(中時 )