dunhill深灰色針織圓領上衣2萬2950元。（dunhill提供）

dunhill白色休閒皮鞋1萬8550元。（dunhill提供）

以韓劇《她的私生活》中「獅子館長」一角人氣急升的韓星金材昱，受邀前往巴黎觀賞dunhill 23日登場的2020春夏男裝時裝秀。

有「行走的荷爾蒙」之稱的他以一身dunhill深灰色套裝現身首爾仁川國際機場，低調、不複雜的造型，簡單自信展現他的時尚氣場。

(中時 )