巴黎男裝周／金材昱低調飛巴黎 超強氣場藏不住 20:402019/06/21 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金材昱穿dunhill休閒服飾，前往巴黎看秀。深灰色針織圓領上衣2萬2950元，深灰色針織闊身運動褲3萬950元，白色休閒皮鞋1萬8550元。（dunhill提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 dunhill深灰色針織圓領上衣2萬2950元。（dunhill提供） dunhill白色休閒皮鞋1萬8550元。（dunhill提供） 以韓劇《她的私生活》中「獅子館長」一角人氣急升的韓星金材昱，受邀前往巴黎觀賞dunhill 23日登場的2020春夏男裝時裝秀。 有「行走的荷爾蒙」之稱的他以一身dunhill深灰色套裝現身首爾仁川國際機場，低調、不複雜的造型，簡單自信展現他的時尚氣場。 (中時 ) #金材昱 #她的私生活 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 陳揮文不忍了 《龍捲風》開戰：名嘴多數是垃圾！ - 娛樂 「一天一砲」截圖流出！阿翔偷情謝忻僅1個月說法惹議 - 娛樂 又吵架！張倫碩路邊吼我很累 鍾麗緹落淚吼回去 - 娛樂 謝忻條件好卻淪為小三 她點出勾搭阿翔關鍵點 - 娛樂 獨／劉福助談江明學 十幾年前早有異樣 - 娛樂 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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