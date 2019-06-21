打造高收視電視劇《女兵日記》的史坦利國際傳媒董事長陳剛信，從民視到TVBS後成功創造話題，今（21）日更爆出他將找過去在民視以《飛龍在天》走紅的黃維德擔任包青天，據傳將拍兩季，斥資2億台幣，也是台灣久違的大型古裝劇。

黃維德將擔任新版包青天人選，47歲的他至今單身依舊帥氣。（圖／翻攝自微博）

據《聯合新聞網》報導，陳剛信成功做出《女兵日記》後，將再度做出新版包青天，甚至將包青天打造成華人版的福爾摩斯，更要全面年輕化，加上特效與3D動畫，加上喊出新版包青天將會沒有鬍子，甚至大部分演員都是40歲以下的演員。

其實黃維德早在2017年的《開封府》就扮過沒有鬍子的包青天。（圖／翻攝自微博）

26年前的包青天造成高收視率，重播多次也讓一票演員爆紅相當經典，據報導新版包青天將名為《東方黑面神探 包青天》。事實上，被選為新版包青天的男主角，47歲黃維德早在2017年的《開封府》就扮過包青天，近年以夯劇《瑯琊榜》讓觀眾重新認識他的黃維德，上次回台就有與陳剛信密談的消息傳出，而新版包青天將到大陸橫店拍攝。

(中時電子報)