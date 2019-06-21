英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）上月因拍攝最新007電影《Bond 25》的追逐戲摔傷足踝，手術後停工兩周終於正式復工，且獲英國王儲查爾斯王子特地前往英國Pinewood片廠探班打氣，面子十足。

娜歐蜜哈里斯（右）與查爾斯王子。（翻攝自網路）

然而51歲的丹尼爾又被捕捉到眼角、嘴唇與鼻樑有流著血的傷口，原來是他在拍攝飛車戲所畫的特殊化妝。丹尼爾向查爾斯王子介紹龐德座車Aston Martin DB5，監製Barbara Broccoli表示兩人都鍾情Aston Martin車款，聊個不停。

查爾斯王子也與導演Cary Joji Fukunaga，三位演員雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、拉沙納林奇（Lashana Lynch）及娜歐蜜哈里斯（Naomie Harris）會面。

英國皇室向來力挺《007》電影，尤其查爾斯王子更是龐德的超級粉絲，2012年曾與妻子卡蜜拉（Camilla）出席《007空降危機》皇家首映會。《Bond 25》依舊預定在2020年4月上映。

(中時 )