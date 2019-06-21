自嘆5年來忙奔波拍戲沒好好休息的莊凱勛，為了恩師李柏君紀念會，擠出空檔和黃健瑋再度登上京劇舞台，與一代京劇大師李柏君旗下門生韋以丞、林佳良等，將在6月29日北藝大戲劇廳重新演繹京劇經典《夜巡》。莊凱勛笑說，這回演出都是大叔級人物，雖然筋骨大不如前，但戲感十足，演得更有味。

兩人拜師。

國寶級京劇大師李柏君老師是京劇尚派武生在台唯一傳人，一生作育英才無數，許多名人都是他的學生，戴立忍、張鳳書、吳倩蓮、郎祖筠及鳳小岳都上過李柏君老師基本功的課。莊凱勛當初唸北藝戲劇系表演組，也是師事李柏君，去年3月和黃健瑋以正式拜師束脩禮，入李柏君門下，成為宗原社一員。

這次演出人員及師母。

這回重唱京劇特地挑了《夜巡》，莊凱勛解釋，他和黃健瑋都從老師那兒取到其它戲本，可惜還沒跟老師學透、學精，李柏君老師已仙逝。為了詮釋老師道地真功夫，才又拿出當年的畢業作《夜巡》，特別商請師母李來香擔任戲劇指導。

莊凱勛（左）和黃健瑋積極排練。

距離上回演出京劇已是13年前的事，各個年紀都是不惑的大叔，現在要重操「舊業」，體力和技術上難免生澀，但比起過去的懵懵懂懂，經過社會歷練，對劇情的表現更有感，這次跟北藝大戲劇系合辦紀念演出，藉此緬懷李柏君老師當年教導，也透過這樣方式留下紀念，讓老師一輩子教學留下珍貴紀錄。

莊凱勛當年在學校演出，對照這次的演出。

同年的莊凱勛和黃健瑋，因為個性互補，被李柏君老師安排成為組合，一個演出武生、一個演出武丑，兩人互演對方畢業作。想起唸書時，大家絕對不會翹老師的課，黃健瑋還為了李柏君老師放棄自己的主修，笑說難怪兩人花了快8年才畢業，相識18年來除了上課也曾在舞台劇上合作過，莊凱勛感嘆10多年都跟同一個人唱京戲，也是一種浪漫。

莊凱勛（右起）、謝盈萱、黃健瑋16年前一起演出畢製。凱渥提供

交好的兩人陪伴彼此度過最年少輕狂的時光，在27、28歲人生顛簸時，會在彼此心情不好時互陪喝酒，兩人輪流醉倒，因為擔心喝到假酒，醒來第一件事是檢查還看不看的到對方，兩人感情好到連黃健瑋在浴室泡澡，莊凱勛都可以坐在一旁上廁所，還可以邊喝酒邊聊天。最誇張的回憶是，黃健瑋某年正瘋練詠春拳，莊凱勛後來發現喝醉的黃健瑋竟對著飯店電梯打詠春，讓他忍不住大笑。

兩人拜師、左二起為莊凱勛、李柏君大師。

(中時 )