全球歷史最悠久、規模最大的第43屆法國安錫國際動畫影展，上周在法國安錫盛大舉行；2017年開始設立的VR競賽獎項，今年由台灣HTC宏達國際電子股份有限公司(以下簡稱『HTC』），與法國VR製作公司Atlas V共同出品、聯合製作的沉浸式VR動畫《Gloomy Eyes》（暫名《咕魯米的眼睛》）首部曲《The Encounter》勝出，順利抱回獲得最高榮譽「VR水晶獎Cristal for the Best VR Work」。

被喻為全世界第一部沉浸式VR動畫的《Gloomy Eyes》，是HTC VIVE ORIGINALS首次跨國合製的動畫作品，全系列共三部曲，運用遊戲引擎即時運算，搭配HTC VIVE 6自由度、全方位自由移動功能，觀眾可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。目前正受邀於上海國際電影節展映，下周將移師青島VR國際影像周，於6月24日至27日進行4天展映。

金曲歌王蕭敬騰將為VR動畫《Gloomy Eyes》配音。（喜鵲娛樂提供）

該片描述一名總是和群體格格不入的小男孩Gloomy，因偷了村長的東西，不得不逃入森林躲避賞金獵人；他在逃亡過程中與小女孩Nena意外展開一段純純的愛。

《Gloomy Eyes》國際版由好萊塢影星柯林‧法洛配音，華語版則邀請金曲歌王蕭敬騰詮釋。最近熱衷在個人IG表演創意影音的蕭敬騰，將在《Gloomy Eyes》故事中扮演一位墓園的守墓人角色，，近期將擇日進錄音室說故事。對於初次挑戰VR聲音演出，老蕭賣關子說：「已做好準備了，請大家拭目以待。」

《Gloomy Eyes》首部曲《The Encounter》今年初曝光後，即屢獲國際影展入圍肯定，包括日舞影展「新先鋒單元」、第38屆布魯塞爾國際動畫電影節獲最佳VR短片獎（Best VR Short Film Award），日前又獲西南偏南電影節最佳敘事獎(Best Storytelling)肯定。

HTC VIVE ORIGINALS總經理暨《Gloomy Eyes》聯合製片人劉思銘表示：「一個好故事的最終目標就是走向全世界，我們正致力於整合華人與歐美影視資源，為全球觀眾帶來更多元沉浸式的作品體驗。」

(旺報 )