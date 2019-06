全球歷史最悠久、規模最大的第43屆法國安錫國際動畫影展,上周在法國安錫盛大舉行;2017年開始設立的VR競賽獎項,今年由台灣HTC宏達國際電子股份有限公司(以下簡稱『HTC』),與法國VR製作公司Atlas V共同出品、聯合製作的沉浸式VR動畫《Gloomy Eyes》(暫名《咕魯米的眼睛》)首部曲《The Encounter》勝出,順利抱回獲得最高榮譽「VR水晶獎Cristal for the Best VR Work」。

被喻為全世界第一部沉浸式VR動畫的《Gloomy Eyes》,是HTC VIVE ORIGINALS首次跨國合製的動畫作品,全系列共三部曲,運用遊戲引擎即時運算,搭配HTC VIVE 6自由度、全方位自由移動功能,觀眾可以在動畫中隨意走動,猶如漫遊在動畫的世界中。目前正受邀於上海國際電影節展映,下周將移師青島VR國際影像周,於6月24日至27日進行4天展映。

金曲歌王蕭敬騰將為VR動畫《Gloomy Eyes》配音。(喜鵲娛樂提供)

該片描述一名總是和群體格格不入的小男孩Gloomy,因偷了村長的東西,不得不逃入森林躲避賞金獵人;他在逃亡過程中與小女孩Nena意外展開一段純純的愛。

《Gloomy Eyes》國際版由好萊塢影星柯林‧法洛配音,華語版則邀請金曲歌王蕭敬騰詮釋。最近熱衷在個人IG表演創意影音的蕭敬騰,將在《Gloomy Eyes》故事中扮演一位墓園的守墓人角色,,近期將擇日進錄音室說故事。對於初次挑戰VR聲音演出,老蕭賣關子說:「已做好準備了,請大家拭目以待。」

《Gloomy Eyes》首部曲《The Encounter》今年初曝光後,即屢獲國際影展入圍肯定,包括日舞影展「新先鋒單元」、第38屆布魯塞爾國際動畫電影節獲最佳VR短片獎(Best VR Short Film Award),日前又獲西南偏南電影節最佳敘事獎(Best Storytelling)肯定。

HTC VIVE ORIGINALS總經理暨《Gloomy Eyes》聯合製片人劉思銘表示:「一個好故事的最終目標就是走向全世界,我們正致力於整合華人與歐美影視資源,為全球觀眾帶來更多元沉浸式的作品體驗。」

