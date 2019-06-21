明天（22日）白天還是在西南風環境下，雖然各地大多仍以多雲到晴的天氣為主，不過由於水氣開始增多，北部地區會有局部短暫陣雨，而清晨至上午中南部沿海出現短暫陣雨的情況會比今天明顯，另外午後山區雷陣雨的範圍也會比今天廣。明白天氣溫仍偏高，各地高溫約33至36度。

氣象局表示，隨著北方的鋒面悄悄南移往台灣靠近，天氣就快要有所轉變了。隨著鋒面接近，晚上開始尤其深夜過後，西半部將開始出現較為全面性的降雨。

氣溫方面，受日照及氣流沉降影響，各地晴朗炎熱，明天白天氣溫仍偏高，各地高溫約33至36度，尤其高屏近山區及花東縱谷有機會出現36度以上高溫，台東地區並有焚風發生的機率，中午前後紫外線指數可以來到過量至危險級，外出請注意防曬並多補充水分以避免中暑。

環保署空氣品質預報，22日白天熱力作用顯著，致水平及垂直擴散條件皆佳；晚起鋒面接近，西半部及宜蘭可能受降雨洗除作用影響，空氣品質多以良好等級為主；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

(中時電子報)