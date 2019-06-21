韋禮安今晚在台北Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

韋禮安今晚在台北Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

韋禮安21日起連兩天舉辦演唱會，是「讚聲」系列演唱會五年來首位連開兩場的歌手，也是他相隔近3年的專場個唱，兩場共2000張門票12分鐘完售、一票難求；韋禮安今晚化身DJ，以改編版EDM曲風的〈女孩〉揭幕炒熱氣氛，熱情地說：「嗨！好久不見！我回來了！距離上次在台北以專場和大家見面是3年前，天啊！真的好久。」

此次開唱，韋禮安親自擔任演唱會導演，從曲目編曲、節目流程到練團等細節全程參與，相當慎重。許久沒跟歌迷見面，為了拉近彼此距離，他選擇在Legacy出發，近距離感受粉絲們的溫暖，韋禮安說：「這次我們整個團隊都是用像在辦小巨蛋的模式來策畫製作讚聲演唱會，希望大家會喜歡！」

進入而立之年的韋禮安，之前開公司自組音樂品牌，他表示：「現在的我，正往自己想走的路邁進」，希望能當自己的主人，更自由自在地創作喜歡的音樂作品，「不只我要愛，也要讓聽的人感受到我音樂中滿滿的熱忱與真誠」；不少粉絲擔心他身兼老闆及歌手身分，會不會延宕新作品問世時間，韋禮安昨喊話要大家放心，透露目前除了規畫演唱會，新專輯已著手籌備。

(中時 )