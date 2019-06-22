美國海豹部隊特別行動負責人蓋拉格2017年駐守伊拉克期間，遭控濫殺平民、血腥殘殺、割喉戰俘，還拍照向隊友炫耀；不過當軍事法庭20日審理其中一案關於殺害一名青年戰俘罪刑時，一名目擊證人向訪法庭聲稱他才是奪走青年的真正兇手，影響了檢方以謀殺起訴蓋拉格的計畫。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，海軍一等士官長史考特（Corey Scott）告訴聖地牙哥軍事法院，2017年5月案發當時，他見到蓋拉格（Edward Gallagher）朝負傷的伊斯蘭國青年戰俘脖子刺下去，之後他便殺了這名男孩。

法官詢問為何刺殺戰俘，史考特稱這麼做是讓年僅15歲的男孩得以解脫，不再受苦或被伊拉克部隊折磨。報導指出，影片顯示這名負傷的伊斯蘭國青年戰士先前遭空襲而受傷，之後被海豹部隊逮捕；這名青年掙扎著呼吸，並向伊拉克電視台記者表示，是他父親逼他加入伊斯蘭國的。

其他的海豹部隊隊員向法院作證指出，軍醫當時正在治療這名少年，接著蓋拉格手持獵刀靠近，朝少年頸部、胸部刺了好多刀，調查人員甚至發現蓋拉格後續將少年屍體照片傳給一名同僚，並傳送訊息：「背後有個好故事，我用我的獵刀逮到他。」而史考特聲稱，在蓋拉格離開後，是他將奄奄一息的伊斯蘭國青年戰士窒息致死。

40歲的蓋拉格否認所有指控，宣稱是他心懷不軌的下屬有意陷害。檢方認為史考特對整件事提出的版本是捏造的，他為了保護蓋拉格而撒謊。史考特擁有起訴豁免權。

蓋拉格重新審理的消息也引發美國總統川普關注，先前川普暗示他準備特赦2至3名被控戰爭罪名的軍人，儘管他未指名道姓，不過海軍高層認為蓋拉格有可能會是其中之一。

(中時電子報)