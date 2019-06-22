儘管厄文都已跳脫最後1年合約，更被外界謠傳自從上季結束後，就跟塞爾提克高層呈現失聯狀態，擺明只想離隊立場，沒想到塞爾提克總裁安吉接受《NBC Sports》訪問竟然說出，「厄文一直非常棒，他不僅回我們電話，也回覆簡訊。」

「我跟厄文之間彼此尊重，我們的私人關係非常好，從他來到這裡的第一天，就一直對我敞開心房，」安吉表示，「所以我跟厄文一點問題都沒有，對於外界那些揣測，我根本沒注意太多，甚至我不知道到底現在外面傳成怎麼樣了。」

事實上，安吉的說法簡直自打嘴巴，因為厄文從上季結束後，似乎就表明自己不會繼續留在塞爾提克，他不僅跳脫合約成為自由球員，也換了新的經紀公司，甚至好幾次被拍到跟杜蘭特私下見面，積極討論兩人未來同隊打球的可能性。

至於厄文到底跑哪裡去了呢？從他的IG限時動態可以看到，他一點也不擔心自己去留問題，跟女友跑去日本觀光且狂曬恩愛，擺明似乎早已確定自己的未來動向，起碼從他完全沒跟塞爾提克高層談判續約來看，厄文這次看來走定了！

(中時電子報)