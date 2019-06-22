板橋環河西路死亡車禍 BMW休旅車碾爆騎士頭 00:132019/06/22 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 板橋死亡車禍 BMW碾爆騎士頭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北板橋環河西路四段上，21日晚間發生一起死亡車禍，環河西路四段與華江五路路口，一輛黑色BMW休旅車，疑似與機車發生撞擊。 ETtoday報導，騎士被撞倒後，被休旅車頭捲入車底，當場被休旅車輾爆頭腦漿溢出，當場死亡。事故原因待警方調查釐清。 (中時電子報) #死亡 #休旅車 #環河 #河西 #板橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 《晨間解盤》日KD死亡交叉，提防回測年線(日盛投顧提供) 08:192019/06/18 財經 四川長寧地震共造成11人死亡、123人受傷 09:182019/06/18 兩岸 關渡橋車禍 騎士遭曳引車輾斃 13:092019/06/18 社會 果然豪氣！汎德永業股利配發率 高達7成 12:002019/06/18 財經 陸四川長寧地震12小時：12人死亡百餘人受傷 12:432019/06/18 兩岸 日本腦炎首例死亡 高雄市50多歲女性 19:252019/06/18 生活 日本腦炎延燒 首現死亡病例 04:102019/06/19 生活新聞 詭異！「頭下腳上」栽棺木上 男離奇死在公墓 14:442019/06/20 社會 獨》瞞家人未婚產子 小媽媽幼子丟醫院垃圾桶 發現已死亡 19:342019/06/21 社會 社會熱門新聞 馬英九洩密案 高院更一審採速審速決 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 她被狗咬求償3億元 法院這樣判 - 社會 - 中時 馬尾妹露圓臀穿小丁丁 老司機一路護送 - 社會 板橋環河西路死亡車禍 BMW休旅車碾爆騎士頭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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