新北板橋環河西路四段上，21日晚間發生一起死亡車禍，環河西路四段與華江五路路口，一輛黑色BMW休旅車，疑似與機車發生撞擊。

ETtoday報導，騎士被撞倒後，被休旅車頭捲入車底，當場被休旅車輾爆頭腦漿溢出，當場死亡。事故原因待警方調查釐清。

(中時電子報)