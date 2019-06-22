Volvo子公司Arguus設計的輕裝甲戰鬥車

瑞典著名的富豪汽車廠的法國子公司設計了一輛名為「甲蟲」(Scarabee)輕型裝甲戰鬥車，比起美國知名的「悍馬」(Humvee)，甲蟲體型較小，看起來更像是新一代蝙蝠俠座駕，能靈活穿梭在城市街道上的高科技戰鬥汽車。

據《戰爭很無聊》(War is Boring)網站報導，甲蟲戰鬥車配備前身是雷諾卡車的Arguus公司設計的電動柴油雙用引擎，4輪獨立轉向，可以像螃蟹一樣橫著走，這種功能讓甲蟲戰鬥車以獨特方式避開路邊的威脅，例如陸軍經常遇上的簡易土製炸彈(IED)。

報導說，甲蟲戰鬥車高6英尺(1.83公尺)、搭載4人，最高時速可以達到75英里(120公里)，全車包裹複合式裝甲，以抵禦各種外來威脅。它能攜帶重達2噸的裝備，另有專門設計用於運輸裝備的動力拖車。還可以像美軍的悍馬戰鬥車一樣從空中部署，以及遠程操控功能。

Arquus首席執行官雷瓦瑟(Emmanuel Levacher)向《大眾科技》(Popular Science) 表示，公司很努力地提高甲蟲鬥車的速度，因為速度也是一種保護的形式。但如果車上有太多的防護裝甲，重量就會太重，嚴重影響速度與靈活性，此時就得給它一個更強大的引擎。如此一來，它就不可能是一輛小巧靈活的軍用車輛。

(中時電子報)