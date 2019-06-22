微風因應6月是「同志驕傲月」，與歡慶台灣搶下亞洲第一個同婚合法，本月是第4年舉辦「微風彩虹節」；微風南山太陽眼鏡品牌GENTLE MONSTER獨家設計彩虹限定特別包裝盒，繽紛亮眼兼具時尚，全球首發限量200份。
微風信義與微風南山為讓彩虹節更有感和歡樂，館內各專櫃準備多樣拍照道具、彩虹陳列及各種小點，邀請DJ KEN LIN在22日當天下午預備酷炫、迷幻電音節奏，並有天菜猛男熱舞。
信義、南山館內也有天菜鮮肉Free Hug活動，更加碼拍照打卡活動，還有機會獲得精美贈品；信義館內Salvatore Ferragamo、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE、Paul Smith，南山館內LOEWE、FRANCK MULLER、FREYAFALU、GENTLE MONSTER等品牌也匯集超過百件色彩繽紛的時尚單品同歡。
(中時 )
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