曾被諷「高年級實習生」的前北農總經理吳音寧，近日接受台灣人公共事務會（FAPA）邀請，到美國進行巡迴演講，主題是「我在北農的日子」，她在該場演講甚至砲轟高雄市長韓國瑜、批評台灣的政治體系。國民黨立委王育敏分析說，吳音寧拿打韓等當起身砲，有可能會讓她進入民進黨不分區立委名單中。

吳音寧在演講時直指韓國瑜為什麼有這麼大的支持者，可以看一下他身邊站的人是誰，是那些「鄉下地方的黑金體制的人」。並控訴大陸透過「特別媒體」操控台灣輿論，用「假新聞」打壓她，形塑韓國瑜是賣菜郎，助韓登上高市長寶座。吳還提及她在北農時的薪水被刻意作文章，而位子從來不是她的重點，只要她點頭就是不分區立委。

王育敏指出，她蠻訝異吳音寧在海外的時候講這麼多政治議題，她本來對吳的印象可能能力沒那麼好，沒能適應北農總經理這個位置，因為她在台灣時也沒聽到她講這麼多政治議題，結果到美國，搖身一變，反過來批評台灣的政治體系，甚至為自己辯護說，她從北農總經理下台，都是因為被抹黑。其實大家看得很清楚，連民進黨最後都沒有挺她，是客觀多方認為她不適合這個位置，才因此下台。

王育敏在政論節目《少康戰情室》點出，吳音寧到海外直指中國大陸因素，更直指特定媒體，她很訝異吳音寧馬上轉換成一個政治角色，從海外開始這些言論，作為她的起身砲，可能民進黨在下一波的不分區立委提名當中，會有吳音寧一席之地。

(中時電子報)