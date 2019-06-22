台灣虎航2019年冬季班表早鳥優惠，預計將於下週一(24日)再開賣，第三波促銷期間：2019年6月24日上午10：00起至2019年6月25日晚間23：59止，波促銷航線：高雄-名古屋NT$1,599起；桃園-茨城NT$1,699起。

本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2019年10月27日至2020年3月28日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至10天不等。

優惠機票數量有限，欲購從速，更多促銷訊息請見活動網頁(www.tigerairtw.com／event／2019W19third／)。備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網 (www.tigerairtw.com) 購票。其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場，請虎迷們鎖定台灣虎航官網或台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com／TigerairTaiwan)以獲得第一手訊息。

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