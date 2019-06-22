直播分享清淤進度 韓國瑜嘆過去高雄人吃太多苦

高雄市長韓國瑜動用第二預備金，被民進黨議員質疑花太快，韓國瑜指出，光是市府清溝渠，就花了近6500萬元，才讓豪雨後退水快，並公開清淤過程。有韓粉po出住家附近排水溝的清淤前後對照圖，讓不少網友看完好驚呆！

有韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」貼文指出，他高雄大社區住家附近的中里排水溝，高雄市長韓國瑜派人來清理了，難怪之前每次大雨就淹水。

網友紛紛說：「哇塞！差別好大。」、「真的差很大，難怪經費不足啊。」、「就是有一些人睜眼說瞎話。」、「Amazing，有圖有真相，有影有感覺。」、「謝謝您們的努力，感恩。高雄人比較看看，那些綠民代睜大你們的眼睛看看。」、「向認真的工作人員、所有的韓團隊，以及一天當3天用的韓市長致敬！辛苦您了，為高雄變得更好，加油！！」、「哇哇！很難想像。」、「太厲害了。」、「前朝留下這個，真的太誇張了！」、「好恐怖喔！花媽妳看見了嗎？」、「天壤之別，用心做事，百姓眼睛雪亮的，辛苦各位工作人員及市長保護大家的用心， 我們一定支持你，請保重身體，加油！」

還有人酸說，「前任市長就只知道放煙火給你們看，下水道污泥可能從未清除過，選民眼睛要睁大，誰在為百姓做事，一比就知道。」

(中時電子報)