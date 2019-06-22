◎中國時報

長榮空服罷工衝擊持續擴大，在桃園市空服員工會嗆聲無限期罷工後，長榮航空隨即宣布，29日前的航班不再接受訂位，且一口氣公布28日前的取消航班資料，以目前開出的低度運能，取消每日來回約百班計算，累積取消航班達790班，創下國內航空史上因單一事件最多取消紀錄，數十萬名旅客受累。

衛福部昨日公布國人主要死因，自殺位居第11位，去年奪走3865人的性命，死亡人數雖較前年減少了6人，但在25歲以下年輕族群中卻明顯成長，值得注意的是，在15歲至44歲年齡層中，自殺僅次於事故傷害及癌症，位居第2大死因。專家分析，年輕人面臨自我認同、感情、家庭問題，以衝動型自殺最為常見，網路成癮也與自殺有關，年輕族群的自殺問題值得關注。

新聞透視民進黨以「中共利用親中媒體破壞民主體制」為由，宣布將派代表出席反紅遊行，顯示蔡政府為延續2020政權，不惜在沒任何證據情況下蓄意抹紅媒體，藉此一刀切，將所有檢視、批判政府的報導，全扣上親中大帽。或許，這種抹黑戰術有助蔡政府站上宣傳至高點，但這種做法與其所言獨裁政權有何差異？

◎旺報

面對中美貿易戰的威脅，投資人如何操盤，趨吉避凶，能笑到最後才是真正的贏家。大陸證監會主席易會滿上台百日，對外宣示將會開大步推動股市改革大計，一方面讓大陸股市更透明與健全，另一方面也以開放心胸化解美國施壓的風險，讓大陸股友擁有一個完善的投資環境。

面對美國及其盟友發起的經貿、科技圍堵，大陸當局不但沒有鎖國自保，反而反向操作，加大加快包括股市在內的金融對外開放。在這個大戰略布局下，6月13日舉辦的第十一屆陸家嘴金融論壇成為大陸金融對外開放的重要里程碑，大陸副總理劉鶴、人民銀行行長易綱、證監會主席易會滿、銀保監會主席郭樹清、外匯管理局長潘功勝集體發聲。

面對中美貿易戰從5月點燃更濃煙硝，至今未見停戰曙光、反而雙方對抗措施越演越烈之下，大陸仍有不少金融工具可作為提振經濟、抵抗美國關稅衝擊下的錦囊藥方，例如在美國聯準會（Fed）帶頭的鴿派寬鬆貨幣政策下，也給予大陸更彈性的貨幣政策空間，近期也逐步透過定向降準等方式，釋出資金空間提振信貸來加強經濟基礎。

◎工商時報

全球股市本周一吐怨氣，上演報復性反彈，惟資金積極換手，強勢股反出現調節賣壓，法人預期，市場主流可望由先前遭錯殺的低基期股展開補漲行情，包括緯創、元太、中鴻等13檔低基期轉強股可望接棒表態。

大阪「習川會」登場前，越來越多美國企業站出來反對川普政府對中國大陸加徵關稅。曾努力在中美兩國之間斡旋的蘋果公司也正式加入此一行列。蘋果20日聲明，新一輪關稅措施涉及蘋果主要產品，會大幅削弱蘋果競爭力、減少美國財政收入，且反而助長中國等對手發展。

長榮空服員罷工案持續延燒，交通部次長王國材21日晚間表示，長榮當日運能維持近六成，今日較為嚴峻，只剩37％，已透過簽轉、取消或改期協助旅客。桃園機場部分，由於採事前通知，並未發生旅客撲空情況，且報到櫃台採取發號碼牌，讓旅客不用原地等待。但因罷工持續，長榮航宣布，6月29日前暫不接受新的訂位，意味此場罷工恐延長至29日。

(中時電子報)