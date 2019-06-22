交通部長林佳龍今晨回台，他在桃園機場接受媒體聯訪時表示，希望長榮勞資速回談盼桌化解爭議。(引用林佳龍臉書)

長榮罷工進入第3天，已取消200多航班，影響旅客人數為41756人次外，長榮更取消29日前的訂位，罷工陷入持久戰，人在國外的交通部長林佳龍今晨回台，並將於上午9點坐鎮指揮中心，他呼籲長榮勞資雙方儘速回到談判桌，解決爭議。

林佳龍今晨5時多飛抵桃園機場，他接受媒體聯訪時，做了以上表示，並盼長榮勞資速回談判桌，「縮小差異，形成共識，解決爭議」。

他並在臉書發文說，「歷經20幾個小時的飛行和轉機，我已經從我國的中美洲友邦貝里斯趕回到國門，剛才已經在桃園機場聽取簡報，稍後就趕回交通部主持跨部會應變中心的會議」。

他說，提早結束國家交付的外交任務趕回來，最主要是要親自坐鎮指揮中心，全力做好長榮罷工事件中，交通疏運應變的措施，盡全力降低對旅客的衝擊。他要特別向每一位協助疏運應變的工作夥伴，說聲辛苦了！當然，包括長榮的勞資雙方，以及每一個希望促成勞資協商的努力，都應該肯定。雖然目前雙方還沒有共識，但希望大家一起努力，讓罷工盡快落幕。

他並表示，交通部會全力做好疏運的應變措施，也會要求長榮做好運能調度和旅客的彌補。目前長榮罷工應變作為：① 旅客協助：20日至22日，長榮罷工影響旅客共41756人次。交通部已協調長榮提供24小時客服，並於各航站櫃檯增加簽轉服務人力。華航已於21日協助桃園-曼谷航線放大機型1班 。各航站持續掌握現場狀況、安撫旅客。② 長榮彌補措施：長榮航空罷工專區：https://reurl.cc/njWEd、立榮航空罷工專區：https://reurl.cc/YrZNl。

不過，網友說，「在你出國前⋯⋯就預告會罷工了！」、「罷工者可以全部開除嗎？喜歡哭鬧的就有就有糖吃嗎？真正苦的是這些消費者。開除以謝國人」。

(中時電子報)