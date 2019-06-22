長榮空服員罷工進入第3日，交通部長林佳龍22日清晨搭機返國，他下機時表示，希望勞資雙方盡速返回談判桌解決爭議，讓罷工衝擊減到最少。

即使外界質疑罷工發生時人不在國內，林佳龍說，事發後他隨即從貝里斯出發回國，並指示交通部同仁妥善處置，事實上針對空服員罷工的應變措施，交通部已事先做好沙盤推演，一切都按照計畫執行，由於應變得宜，機場秩序大致良好。

林佳龍也說，罷工不但影響旅客權益，也傷害勞資雙方，他呼籲大家盡快回到談判桌，「縮小差異，形成共識」。

(中時 )