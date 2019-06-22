罷工第三日 交長籲雙方重回談判 07:482019/06/22 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍（左）22日搭機返國，在機場入境後，與巧遇的長榮空服員寒暄。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮空服員罷工進入第3日，交通部長林佳龍22日清晨搭機返國，他下機時表示，希望勞資雙方盡速返回談判桌解決爭議，讓罷工衝擊減到最少。 即使外界質疑罷工發生時人不在國內，林佳龍說，事發後他隨即從貝里斯出發回國，並指示交通部同仁妥善處置，事實上針對空服員罷工的應變措施，交通部已事先做好沙盤推演，一切都按照計畫執行，由於應變得宜，機場秩序大致良好。 林佳龍也說，罷工不但影響旅客權益，也傷害勞資雙方，他呼籲大家盡快回到談判桌，「縮小差異，形成共識」。 (中時 ) #罷工 #林佳龍 #談判桌 #勞資 #勞資雙方 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮空服醞釀罷工 林佳龍：勞資一體 14:062019/06/18 政治 綠營基層勸進 林佳龍：今天不談選舉 14:212019/06/18 政治 長榮勞資協商場地更改 明下午1點士林萬麗酒店舉行 15:552019/06/19 生活 罷工重啟協商 勞動部：討論是化解的開始 13:522019/06/20 生活 旅行公會不滿：強烈譴責突襲式罷工 18:222019/06/20 生活 火爆罷工！內勤怒嗆空服員：滾回家當媽寶 20:512019/06/20 生活 糗大了 民航罷工時 交通部長竟在拚外交 00:022019/06/21 政治 長榮罷工 國民黨：交通部應盡快助勞資雙方重啟協商 16:162019/06/21 政治 無預警罷工 消基會：盡速建立罷工預告期 18:152019/06/21 生活 長榮明日運能剩37％ 林佳龍明早回台應變 19:502019/06/21 生活 生活熱門新聞 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 為什麼長榮罷工方只有空姐無「空少」？她揭秘辛 - 生活 長榮待遇不如華航？一張比較表格讓網友看傻 - 生活 空服員下機狂歡？空姐曝暗黑真相 - 生活 空服員罷工班表曝光！網驚：工會奴性堅強 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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