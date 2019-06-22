網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

網友在批踢踢的發文。（圖片翻拍自批踢踢）

日前最新民調顯示，高雄市長韓國瑜支持度大贏總統蔡英文和台北市長柯文哲，領先幅度高達2位數！對於這個結果，網友表示不意外，直言行政院長蘇貞昌的影片非常沒有格調，根本幫韓大回血！蘇貞昌這招根本是神助攻！

據《旺旺中時媒體集團》20日最新民調顯示，在藍綠白「三咖督」賽局中，韓國瑜以36.4％的支持度，遙遙領先蔡英文的24.8％，和柯文哲的22.7％。領先幅度高達11%。若是推派郭台銘，則郭支持度為29.2％，蔡英文則是24.3％， 柯文哲為21.5％，三方處於均衡態勢。

對於韓國瑜止血回升，網友YINCHAUN於批踢踢發文表示，「我認為蘇貞昌那個影片後續幫韓大回血了，不然最近不會全數給錢，應該內部也掌握到不妙了」。網友indium111認為，「雲林造勢那個拒絕一國兩制有止血成功」、「雲林造勢成功了，接下來還有台中」，網友wirewool認為，「蘇貞昌那影片就完全把格調踐踏在地，熟悉的DPP最對味」，更有網友認為，「韓國瑜幾本上無懸念了」！

韓國瑜日前出席院會討論政務。結果事後行政院竟剪了一段蘇貞昌訓韓，而韓國瑜低頭的影片，這部影片一出，外界議論紛紛，認為不應該這樣對待一個民選市長，這場會議根本是一場鴻門宴。

旺旺中時委託艾普羅民調於6月18～19日以市話加手機進行調查，有效樣本1113人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點。

(中時電子報)